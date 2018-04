Funcionários acusam presidente do BB de trabalhar pela intervenção na Previ Representantes dos funcionários do Banco do Brasil acusaram, nesta quarta-feira, o presidente da instituição, Eduardo Guimarães, de trabalhar pela intervenção do Ministério da Previdência na Previ. Eles apresentaram cópia de ofício assinado pelo presidente do BB encaminhado ao secretário de Previdência Complementar (SPC) do Ministério da Previdência, José Roberto Savóia, pedindo que o secretaria tomasse "providências necessárias" para que a Previ alterasse seu estatuto e se adequasse à lei 108, que determina o estabelecimento do voto de minerva para o representante da patrocinadora no conselho deliberativo do fundo. "Está se preparando uma intervenção clara na Previ", acusou o representante dos funcionários no Conselho de Administração do BB, Paulo Assunção de Souza. "O presidente do BB está trabalhando para isso", disse ele. Segundo Assunção, a Lei 108 permite, caso o estatuto do fundo respeite o número máximo de conselheiros previsto na legislação e a paridade entre representantes dos funcionários e da patrocinadora, que haja outra composição, mediante autorização da SPC. "A Lei 108 veio para colocar regras mínimas, e a Previ está com um estatuto acima do que a lei prevê", disse Newton Cunha, dirigente da Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão (Anapar). Segundo Cunha, esse era o entendimento do ex-ministro da Previdência Roberto Brant. Cunha acusou o novo ministro da Previdência Social, José Cechin, de querer "se firmar" no cargo atacando os fundos de pensão. "A Previ é um dos mais democráticos fundos de pensão do País", disse. Caixa-Preta Os representantes do funcionários do Banco do Brasil (BB) também acusaram o governo de querer transformar o BB e a Previ numa "caixa preta" em ano eleitoral. Reunidos no Sindicato dos Bancários de Brasília, os funcionários acusam o governo de fazer uma manobra para retirar a representatividade dos funcionalismo nos conselhos do BB e da Previ. Segundo o representante dos funcionários no Conselho de Administração do BB, Paulo Assunção de Souza, o ministro da Casa Civil, Pedro Parente, já sinalizou que o governo não vai renovar a excepcionalidade que garantia a manutenção da representação dos funcionários no Conselho de Administração do banco. Com isso, passaria a valer a regra do estatuto do banco que determina que a indicação do representante tem que ser feita por um membro de clube de investimento de funcionários acionistas que detenha, no mínimo, 3% do capital social. "O único clube de investimento existente não possui sequer 0,2% do valor previsto. Na prática, não teremos mais representante", disse Assunção, ressaltando que sem a indicação do clube de investimento, o estatuto prevê que a vaga no Conselho será preenchida pelo representante do maior acionistas minoritário, que é a Previ. O Conselho atualmente é formado por quatro representantes do governo (acionista majoritário), dois dos minoritários (indicados pela Previ) e um eleito pelos funcionários do BB. Com a mudança, alertou Paulo Assunção, a Previ passaria a ter o direito de indicar três representantes para o conselho. Assunção ressaltou que o governo pressiona a Previ para rever os seus estatutos e estabelecer o voto de minerva para o representante da patrocinadora no Conselho Deliberativo da entidade." O governo passará a ter total controle sobre as indicações dos representantes da Previ no Conselho de Administração do BB", advertiu Assunção. "Em ano eleitoral deixar o BB e a Previ sem representantes dos funcionários é caixa preta. É abuso de poder", acusou. Fama O representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Brasil, Paulo Assunção de Sousa, acusou o ministro da Previdência Social, José Cechin, e o secretário de Previdência Complementar, José Roberto Savóia, de buscarem "a fama" ameaçando de intervenção a Previ. "Cechin e Savóia estão atacados pela síndrome de Solange de Vieira, aquela que queria exercer os seus 15 minutos de fama. Solange botou na cabeça que não teria sucesso se não atacasse os fundos de pensão", criticou Assunção, referindo-se à ex-secretária de Previdência Complementar que apontou um rombo nas contas dos fundos de pensão. Segundo ele, o ministro não comprovou, até agora, informação divulgada pela Secretaria de Previdência Complementar de que a Previ tem um déficit atuarial de R$ 4,1 bilhões. "O ministro está falando sem comprovar", acusou o representante dos funcionários. A representante dos funcionários no Conselho Fiscal da Previ, Fernanda Carísio, afirmou que a Previ "está em perfeito" equilíbrio atuarial. "A Previ não tem déficit atuarial", afirmou ela. Ações Sousa condenou também a venda das ações do banco anunciada pelo governo. "Em ano eleitoral não se deve vender nada", afirmou. Segundo ele, o anúncio da venda das ações é "uma cortina de fumaça" para a tentativa do governo de controlar totalmente a Previ e o BB. Paulo Assunção também defendeu uma investigação séria da CVM para apurar se houve tráfico de informação antes do anúncio da operação. "Nos dez dias anteriores ao anúncio, as ações do BB valorizaram 18%. Isso não é normal", afirmou. O presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Jacques Pena, também condenou a venda das ações agora. Para ele, o governo deveria esperar mais tempo para obter um lucro maior com a operação. "Vender agora é gerar caixa em ano de eleição", acusou Pena.