Funcionários da Caixa em greve fazem assembleia hoje

Entre as reivindicações dos funcionários da Caixa estão a isonomia de direitos entre funcionários antigos e novos, como o adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, valor do tíquete-alimentação para aposentados e respeito pela jornada de seis horas. Além disso, eles pedem uma mudança na política do Plano de Cargos Comissionados (PCC), com a valorização do salário e do processo seletivo interno. Segundo dados do sindicato da categoria, quase 100% dos nove mil funcionários, entre as mais de 300 agências da Caixa, continuam paralisados, entrando nesta sexta no 16º dia de greve.