Funcionários da Ceagesp entram em greve Os funcionários da Central de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) entraram em greve nesta terça-feira. A paralisação acontece porque a entidade decidiu descontar 2,65% dos salários dos trabalhadores. Em 2000, depois de uma paralisação da categoria, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) concedeu um reajuste de 6% aos empregados, mas esse percentual acabou sendo modificado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. E é justamente essa diferença que, segundo o sindicato da categoria, começou a ser descontada dos funcionários a partir do dia 1º de janeiro e originou a greve. Em razão do movimento, o sindicato adverte aos consumidores que, entre outras coisas, não ocorrerá a qualificação de mercadorias e poderão existir problemas com a cotação de preços, fazendo com que os produtos sejam comercializados por valores superiores ao normal. O sindicato adverte também para os transtornos com a armazenagem das mercadorias no interior do Estado de São Paulo, além da fiscalização, que ficará totalmente comprometida.