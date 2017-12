Funcionários da CEF aderem à greve no Estado de SP Os funcionários da Caixa Econômica Federal em São Paulo vão paralisar suas atividades a partir de hoje. A greve foi decidida na noite de ontem, em assembléia. Segundo o Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo, na semana passada, a categoria havia rejeitado a proposta do banco e aprovado indicativo de greve, que seria votado hoje. Como não houve nova proposta, os bancários decidiram pela paralisação. Segundo a Agência Brasil, a Confederação Nacional dos Bancários (CNB) informou que a greve dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Economia Federal deve se intensificar nesta 5ª feira. Hoje, segundo levantamento da CNB, 90% das agências do Banco do Brasil da capital de São Paulo estão paradas. Em Brasília, o número sobe para 99%, sendo que o centro de tecnologia do banco está todo paralisado, o que impede o funcionamento da administração interna. Já a Caixa Econômica está com 90% das agências de Brasília paradas, 100% de Belo Horizonte e 95% da capital do Rio de Janeiro.