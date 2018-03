Funcionários da CEF em greve fazem assembleia nesta sexta

Os funcionários da Caixa Econômica Federal, ainda em greve por tempo indeterminado, vão realizar às 16 horas desta sexta-feira, 9, uma assembleia para discutir o rumo da paralisação, segundo informações do sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

Veja também:

Bancários voltam ao trabalho na 6ª, mas Caixa mantém greve

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os trabalhadores da CEF foram os únicos a não aceitar a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na tarde desta última quinta-feira. Para o Comando Nacional dos Bancários, houve avanços na proposta dos banqueiros. Ela prevê reajuste salarial de 6%, o que representa aumento real de 1,5% em relação à inflação medida pelo variação do Índice de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até setembro, data-base da categoria, que foi de 4,44%. Os bancários reivindicavam reajuste de 10% e a proposta inicial dos banqueiros era de 4,5%.

Entre as reivindicações dos funcionários da CEF estão a isonomia de direitos entre funcionários antigos e novos, como o adicional por tempo de serviço e licença prêmio, valor do ticket alimentação para aposentados e respeito pela jornada de seis horas.

Além disso, eles pedem uma mudança na política do Plano de Cargos Comissionados (PCC), com a valorização do salário e do processo seletivo interno.

Segundo dados do sindicato da categoria, quase 100% dos nove mil funcionários, entre as mais de 300 agências da CEF, continuam paralisados, entrando nesta sexta no 16º dia de greve.

(Com Maíra Teixeira, da Central de Notícias)