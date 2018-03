Funcionários da CEF se reúnem nesta sexta para discutir greve

Os bancários da Caixa Econômica Federal voltam a se reunir na tarde desta sexta-feira, 16, para discutir o rumo da paralisação, iniciada há 23 dias. Em assembleia na tarde desta última quinta-feira, os funcionários decidiram manter a greve. Os trabalhadores exigem avanços em relação à igualdade de direitos, ao Plano de Cargos Comissionados (PCC) e ao aumento do número de novas contratações.

A última negociação entre representantes dos bancários e a direção Caixa foi realizada na última terça-feira e não há data marcada para nova rodada. Na ocasião, a direção da Caixa apresentou uma proposta que trouxe modificações apenas em relação à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

"A Caixa tem condições de atender às reivindicações dos trabalhadores. Os bancários mantêm a greve para que haja a retomada das negociações com proposta que valorize os funcionários", disse Luiz Cláudio Marcolino, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e membro do Comando Nacional dos Bancários.