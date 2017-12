Funcionários da Embraer querem antecipar negociação salarial O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos pretende, na semana que vem, negociar com a diretoria da Embraer a antecipação da data-base dos trabalhadores de novembro para setembro. A proposta já foi apresentada, mas, segundo o sindicato, a empresa não se manifestou. A partir do dia 13, quarta-feira, a entidade deve marcar assembléia com os trabalhadores para decidir quais as formas de pressão para que obtenham 10% de aumento real de salário. Eles reivindicam também a diminuição da jornada de 42 horas semanais e participação nos lucros. Paralisações estão sendo cogitadas.