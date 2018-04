Funcionários da Embrapa aceitam proposta salarial

A apuração das votações ainda está em andamento, mas Endres disse que já é possível garantir que os trabalhadores concordaram com as ofertas da empresa, pois a contabilização foi concluída em 23 das 38 assembleias realizadas nas unidades espalhadas no País. Das votações apuradas, apenas três rejeitaram o acordo previamente feito entre o sindicato e a Embrapa. O próximo passo agora é o registro das propostas no Ministério do Trabalho e Emprego, após a assinatura dos documentos diretamente com a companhia, o que, de acordo com Endres, deve ser feito nos próximos dias.

O acordo foi fechado exatamente um mês após o primeiro dia da greve feita pelos trabalhadores durante 13 dias. O reajuste salarial oferecido pela Embrapa na última quinta-feira (dia 2) foi de 6% retroativos a 1º de maio. Inicialmente, a proposta era de 4,5% e, em seguida, passou para 5,53% (porcentual acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - em 12 meses até maio). A oferta é bem inferior à taxa solicitada pelo Sinpaf, que foi de 15%.

A maior vitória dos trabalhadores diz respeito à base de cálculo estipulada para o pagamento do adicional de insalubridade. A Embrapa insistia em usar como referência o salário mínimo, enquanto o sindicato buscava ter o salário-base dos trabalhadores como paradigma. O que ficou acertado foi que a referência será o salário do assistente B, de R$ 1.649,01, sem o reajuste.

O valor servirá para o pagamento de adicional de todos os funcionários que podem receber o benefício. Tanto para o assistente C, cujo salário é inferior a este nível, quanto para analistas e pesquisadores - profissionais com maior remuneração na empresa. O assistente C é o trabalhador que possui ensino fundamental; o assistente B possui ensino médio; o assistente A também é formado no ensino médio, mas profissionalizante; o analista possui curso superior, e o pesquisador, nível superior com mestrado ou doutorado.

Os funcionários da Embrapa conseguiram também reajustes acima da inflação nos casos de tíquete alimentação (11,76%), auxílio creche (6,82%) e auxílio para dependentes portadores de necessidades especiais (7,41%). A empresa ofereceu ainda abono de cinco dias para o período de greve. Em relação aos demais dias de paralisação, haverá livre negociação entre o sindicato e as chefias de unidades da empresa.