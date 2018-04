Funcionários da Hershey entram em greve Cerca de 3 mil funcionários da Hershey Foods Corporation decidiram paralisar suas atividades em duas fábricas da empresa. A Hershey, que no Brasil controla a divisão de chocolates da Visconti, é a principal fabricante de alimentos à base de chocolate dos Estados Unidos. A medida foi tomada em virtude da insatisfação dos funcionários com o percentual de aumento do valor da quota relativa ao seguro-saúde oferecido pela empresa, considerado muito baixo. Na última quarta-feira, as negociações entre a Hershey e o sindicato dos trabalhadores com chocolates, o Chocolate Workers Local 464, foram encerradas sem que se chegasse a um acordo. Não está programada uma retomada das conversações. A paralisação afeta duas plantas da empresa, que juntas respondem por quase 10% do total de funcionários da companhia. Segundo a Hershey, a paralisação não deve interromper o serviço junto aos consumidores. Analistas disseram que a companhia se preparou para a possibilidade da greve com a formação de estoques e reservas de caixa. Esta é a quinta paralisação de trabalhadores na Hershey ao longo de seus 97 anos de existência. A última greve organizada pelo sindicato Chocolate Workers Local foi em 1980, quando a paralisação durou três semanas.