Funcionários da Itaipu decidem se voltam ao trabalho Os funcionários do setor administrativo da Itaipu Binacional que haviam realizado na segunda-feira uma greve de 24 horas devem participar a partir das 10 horas, de uma assembléia em Foz do Iguaçu, para decidir a continuidade do movimento. Eles exigem um aumento salarial de 1,5% sobre o que já foi concedido pela empresa. A empresa não fez contraproposta alguma devido ao reajuste que já havia concedido aos funcionários. Na negociação da data-base, a Itaipu Binacional concedeu aumento de 2,71% nos salários, ou seja, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) integral, e ainda corrigiu o tíquete alimentação. A empresa ofereceu, também, para cada empregado, 80% de uma remuneração mais uma parcela fixa de R$ 1.000,00 como abono salarial. Em maio deste ano, Itaipu já havia distribuído dois salários extras para cada empregado a título de participação nos lucros e resultados. A greve atinge somente os funcionários do setor administrativo da margem brasileira da hidrelétrica, situada no Rio Paraná, na fronteira com o Paraguai.