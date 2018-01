Funcionários da Light iniciam greve por aumento de 10,22% Os funcionários da Light, distribuidora de energia que atende parte do Estado do Rio, entraram em greve à zero hora desta quarta-feira. A greve é por tempo indeterminado e os funcionários reivindicam reajuste de 10,22% e estabilidade no emprego. A empresa informou que aceitou a proposta da Delegacia Regional do Trabalho, de conceder reajuste de 5%, mas não aceita a proposta de estabilidade. Na terça-feira, funcionários e empresa estiveram em uma reunião de conciliação que foi suspensa antes de qualquer acordo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro (Sintergia), Aderísio Catarino dos Santos, disse no fim da tarde que a greve continua, pois não houve outra reunião com a empresa. A Light garante que os serviços de distribuição de energia continuarão a ser prestados.