Funcionários da Light suspendem greve Os funcionários da Light suspenderam nesta madrugada a greve iniciada no dia 4 de dezembro. Os funcionários concordaram em retomar as atividades até que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) julgue a legitimidade da paralisação e o acordo coletivo da categoria, que tem data base em outubro. Com o recesso do TRT a partir da próxima semana, esta decisão só ocorrerá na segunda semana de janeiro. A "trégua", como vem sendo chamada a suspensão da greve pelos trabalhadores, foi decidida após comprometimento da empresa em não efetuar desligamentos ou punições aos grevistas até o dia 31 de janeiro. Dois pontos são considerados fundamentais pelos trabalhadores para que o acordo seja assinado. Eles reivindicam um reajuste de 10%, ante os 5% oferecidos pela empresa, e querem a renovação de uma cláusula que prevê um limite máximo de demissões por ano em 2% do total dos 4.300 funcionários da empresa. Eles temem que com novos processos de terceirização, o contingente de empregados diminua ainda mais. Desde sua privatização, a Light cortou mais da metade do quadro de funcionários. A empresa alega que não pode se comprometer com esta cláusula, porque está passando por um processo de reestruturação interna.