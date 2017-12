Funcionários da Receita ameaçam greve a partir de 3ª feira Os 7,5 mil auditores fiscais da Receita Federal ameaçam entrar em greve na próxima terça-feira caso o governo não atenda às reivindicações da categoria. A informação é do vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Unafisco), Marcello Escobar. Segundo ele, as negociações com a União estão em curso desde o último dia 31, quando o governo pediu prazo de dez dias para apresentar contraproposta aos auditores da Receita Federal. "Nos reunimos novamente na última segunda-feira, mas até o momento não houve avanço por parte do governo", comentou Escobar. O vice-presidente do Unafisco disse que a entidade aguarda até segunda-feira posicionamento de representantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. "Se não tivermos retorno até segunda que vem, a greve começa na terça", avisou. Escobar, no entanto, acredita em possibilidade de acordo com a União. A principal reivindicação dos auditores fiscais da Receita Federal é a equiparação salarial com os procuradores do Ministério Público Federal (MPF). Segundo o vice-presidente do Unafisco, o reajuste varia de acordo com as faixas nas quais os auditores se encontram. Em média, o reajuste pleiteado é de 40%. O vice-presidente do Unafisco observa que o principal entrave na negociação com o governo é a não extensão do reajuste aos 7 mil auditores-fiscais inativos. "Não vamos aceitar isso. Na Reforma da Previdência, o direito adquirido foi garantido. Não podemos admitir que agora não seja cumprido isso", disse Escobar.