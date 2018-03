Funcionários da Sanepar planejam protesto amanhã

O ato deve começar a partir das 8 horas, em Curitiba, e pretende pressionar a Companhia a fazer o pagamento de até 25% acordados referente ao Programa de Participação nos Resultados (PPR) do período de 2008, que foi congelado devido à dívida de R$ 744 milhões cobrada pelo Governo do Estado.

A decisão da manifestação foi tomada em assembleia geral pelos trabalhadores, após a empresa se pronunciar alegando estar inviabilizada de efetuar o pagamento repasse, devido à dívida ativa que possui com o Estado.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Saneamento (Saemac), Gerti José Nunes, a lei estadual veta o benefício quando a empresa estatal tem débitos com o governo.