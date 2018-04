Funcionários da Vale Inco iniciarão greve na 2ª feira Cerca de 85% dos 2,6 mil funcionários sindicalizados da Vale Inco, subsidiária da Vale no Canadá, rejeitaram a oferta final para um novo contrato feita pela empresa e deverão entrar em greve a partir da meia-noite (horário local) de domingo, de acordo com a edição online do jornal The Sudbury Star.