Funcionários da Varig acompanham seminário no Rio Depois de distribuírem panfletos no aeroporto Santos Dumont, trabalhadores da Varig lotaram o plenário da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde está sendo realizado seminário sobre a importância do setor aéreo de cargas e passageiros. O evento discute basicamente a situação da Varig. Os funcionários da empresa são contrários à proposta de fusão com a TAM e defendem um plano apresentado por eles que transformaria dívidas trabalhistas e previdenciárias da Varig em fundos de ações que seriam dos funcionários. Segundo os trabalhadores da Varig, a empresa tem uma dívida de cerca de R$ 1,5 bilhão relativa ao que deveria existir de patrimônio para garantir a aposentadoria dos trabalhadores da Varig no fundo de previdência Aerus. A proposta defendida pelo Banco Fator e que inclui a fusão com a TAM reconhece uma parte desta dívida de R$ 890 milhões, que seria paga em 17 anos, com uma carência em seu início. Os funcionários temem que a fusão provoque milhares de demissões e que os demitidos não tenham a cobertura do Aerus.