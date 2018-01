Funcionários da Varig fazem ato no RS pedindo intervenção Funcionários da Varig realizaram um ato hoje, em frente ao Palácio Piratini, sede do Executivo gaúcho, em busca de apoio do governo estadual para a proposta de intervenção do governo federal na companhia aérea. Uma comissão de trabalhadores, acompanhada de deputados da frente parlamentar mista em defesa da Varig, foi recebida pelo governador em exercício, Antônio Hohlfeldt (PSDB), já que o governador Germano Rigotto (PMDB) viajou para Brasília para participar de um almoço com o presidente do Uruguai, Tabaré Vazquez. Sob chuva, os funcionários aguardaram o final da audiência, apoiados por cavaleiros do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Em resposta, Hohlfeldt disse que o governo gaúcho é parceiro para discutir uma solução para a crise da Varig e considera que a União deve participar deste processo, mas evitou falar em intervenção. "Não vamos dizer ao presidente da República o que deve ser feito", afirmou. Ele lembrou que o governo federal é credor da maior parte da dívida da Varig e, por isso, tem responsabilidade na busca de uma solução. Os pilotos da Varig e outras categorias de funcionários que participaram do ato avaliam que o governo tem instrumentos para fazer uma intervenção por tempo determinado, com a finalidade de recuperar a empresa. O código brasileiro de aeronáutica permitiria esta medida. Ao comentar a previsão de que o Conselho de Curadores da Fundação Rubem Berta deve apresentar propostas de investidores no dia 9 de abril, em assembléia do colégio deliberante, o vice-presidente da Associação de Pilotos da Varig (Apvar), Márcio Marsillac, disse que "analisar investidores é entender que alguém vai comprar a dívida da Varig". Ele avaliou que a companhia precisa ser submetida antes a um plano de recuperação. Os funcionários argumentam que a Varig não pode esperar até junho, quando entram em vigor dispositivos da nova Lei de Falências, que abrange a recuperação de empresas também do setor aéreo. Conforme os pilotos, a Varig tem onze aviões parados de sua frota de 96 por falta de motores. Além do Executivo, os funcionários da Varig vão buscar apoio hoje do Ministério Público e do Judiciário do Rio Grande do Sul para a proposta de intervenção na Varig e na Fundação Ruben Berta, controladora da companhia.