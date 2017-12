Funcionários da Varig fazem manifestação em Brasília Um grupo com cerca de 300 funcionários da Varig chegou, na manhã desta terça-feira, em Brasília, vindo do Rio de Janeiro, e faz uma manifestação no aeroporto internacional da capital. A ação faz parte de outros movimentos que são feitos na manhã desta terça. Em São Paulo, por volta das sete horas, um grupo com o mesmo número de empregados da companhia aérea se reuniu no aeroporto de Congonhas para pedir intervenção do governo federal na situação da companhia. Em Brasília, logo após desembarcar, os funcionários abraçaram o avião MD11 que os trouxe e, neste momento, portanto faixas com dizeres "governo omisso, cadê seu compromisso?", "não queremos dinheiro; os trabalhadores querem investir na Varig", e "Varig no chão, 100 mil sem pão", eles cantam o hino da empresa. Do aeroporto, eles seguem para o Congresso, onde querem ser recebidos pelos presidentes das duas casas, e para o Palácio do Planalto, onde querem falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Informaram que já têm encontro marcado com o ministro da Defesa, Waldir Pires. Outros funcionários virão de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte para a manifestação pela salvação da companhia aérea.