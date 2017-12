Funcionários da Varig fazem manifestação em Congonhas Cerca de 300 funcionários da Varig fizeram uma manifestação no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira. Eles se reuniram por volta das 7 horas, e com a ajuda de um caminhão de som, gritaram palavras de ordem, pedindo a intervenção do governo na empresa para que sejam mantidas as operações da companhia aérea. O protesto deixou o trânsito parado na entrada do aeroporto. Por volta das 9 horas, os funcionários estavam no interior do aeroporto.