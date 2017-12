Funcionários da Varig fazem manifestação em Congonhas Cerca de 150 funcionários da Varig realizam na manhã desta quinta-feira uma manifestação, em frente ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pedindo soluções para a crise econômica da empresa. Com o auxílio de cartazes, apitos e carro de som, o grupo, que estava reunido em um dos portões da Varig desde as 7 horas desta quinta, se dirigiu para a via de acesso ao embarque e desembarque de passageiros. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 10 horas, o trânsito na região apresentava lentidão.