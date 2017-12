Funcionários da Varig lançam frente contra fusão Os funcionários da Varig, Rio-Sul e Nordeste realizam hoje às 18 horas um ato público em Porto Alegre para lançar a "Frente gaúcha em defesa da Varig e dos direitos do trabalhadores". A ação é parte da campanha dos funcionários por uma alternativa à fusão entre Varig e TAM. Eles argumentam que fusões como essa fracassaram em outros países e que os passivos trabalhistas não estão sendo considerados. Na última quarta-feira, o presidente da Varig, Roberto Macedo, previu que a assinatura do contrato de irreversibilidade da fusão ocorreria dentro da semana que passou. Depois da confirmação do documento, a Varig espera a liberação de US$ 100 milhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), parte do apoio financeiro que viria da instituição. O ato público será realizado na Assembléia Legislativa, onde a Comissão de Representação Externa acompanha a crise da companhia aérea.