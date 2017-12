Funcionários da Varig pedem US$ 300 milhões ao BNDES Os trabalhadores de Varig pediram hoje ao o presidente BNDES, Carlos Lessa, US$ 300 milhões para iniciar o processo de reestruturação da companhia por meio da NV Participações. ?O banco se comprometeu a avançar na análise da proposta?, disse o porta-voz dos trabalhadores, Márcio Masillac. Segundo ele, o banco garantiu que incluirá os trabalhadores nas negociações. A NV Participações é uma empresa criada pelos empregados para participar do capital da companhia aérea, por meio da conversão de dívidas trabalhistas e do déficit do fundo de pensão dos funcionários em ações da Varig. São R$ 2,9 bilhões em dívidas da empresa com os funcionários, segundo Marsillac. Ele disse que outros credores também foram receptivos à proposta. ?Em 90 dias estaremos concluindo as conversas com o BNDES, com o detalhamento da proposta, para apresentá-la aos outros credores?, disse. Os recursos do banco, explicou, seriam usados como uma garantia, para o caso de a proposta não atrair novos investidores para a companhia.