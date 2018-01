Funcionários da Varig têm propostas distintas para crise Embora tenha recebido a adesão de parlamentares, a proposta de intervenção do governo federal na Varig não teve unanimidade hoje entre as categorias de funcionários da empresa - como já era esperado -, durante audiência pública que discute, na Assembléia gaúcha, se esta alternativa é a mais indicada para enfrentar a crise da companhia aérea. Na primeira parte da audiência, nesta manhã, o vice-presidente da Associação de Pilotos da Varig (Apvar), Márcio Marsillac, defendeu que a intervenção é uma obrigação do governo, prevista no código brasileiro aeronáutico, pois a concessão é de interesse público. Ele criticou a "omissão" da Fundação Ruben Berta (FRB), controladora da Varig, e considerou que não haverá "investidor sério" disposto a aportar recursos na companhia sem que haja antes um projeto de recuperação. Marsillac esclareceu que a intervenção não pressupõe aporte de recursos do governo na empresa. "A intervenção não é para o governo estatizar nem para que ignore seu crédito", afirmou. Conforme o dirigente, a proposta pretende desencadear um plano de reestruturação e negociar o passivo. Já a presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziela Baggio, avaliou que a intervenção não é a melhor opção no momento. "Existem outros caminhos antes da intervenção", afirmou. Durante sua participação na audiência, organizada pela Comissão de Representação Externa do Legislativo, a dirigente pediu condições iguais de competição entre as empresas do setor. Nesse sentido, ela solicitou que as demais companhias também sejam obrigadas a ter um fundo de pensão como a Varig, inclusive as novas empresas que estão ingressando na aviação comercial regular. Ela também acrescentou que "o código brasileiro aeronáutico prevê que não pode haver guerra tarifária nem concorrência predatória". Combustível Baggio pediu ainda que a BR Distribuidora volte a conceder prazo de 30 dias à Varig para o pagamento do combustível. Segundo ela, este prazo oscila entre 10 e 15 dias atualmente. Ela também solicitou a criação da Agência Nacional de Aviação Civil. Coordenadora da frente parlamentar mista em defesa da Varig, a deputada federal Yeda Crusius (PSDB-RS) reforçou a necessidade de criação da agência, que já foi aprovada pela Câmara e tramita no Senado. "O caminho da intervenção é para evitar que ela feche", avaliou a deputada. Para ela, a Varig não conseguirá se manter por mais que um ou dois meses da maneira como está. A audiência continua nesta tarde com a participação do presidente da Varig, Carlos Luiz Martins. O vice-presidente e ministro da Defesa, José Alencar, também foi convidado para a reunião, mas informou que não poderia se ausentar de Brasília, já que está no exercício da Presidência da República. Alencar convidou os parlamentares da comissão para uma audiência amanhã em Brasília, no Palácio do Planalto.