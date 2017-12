Funcionários da Volks decidem hoje sobre proposta Funcionários da Volkswagen de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, decidem nesta sexta-feira, em assembléia, se aceitam a proposta de reestruturação da empresa, que prevê o corte de 1.923 vagas na unidade, onde trabalham 14,8 mil pessoas. Eles terão de optar entre ficar em licença remunerada até novembro de 2006, quando termina o acordo de estabilidade na fábrica, recebendo os salários normais; aderir a um programa de demissão voluntária (PDV) e receber 20 salários extras e mais 40% de abono por ano trabalhado; ou ir para um centro de treinamento e, depois, para a Autovisão, que buscará novas atividades para esse pessoal considerado excedente. Já na fábrica de Taubaté, onde há 2.010 excedentes (30% do efetivo), a situação é mais tensa. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Antonio Oliveira, volta a se reunir na tarde desta sexta-feira com o vice-presidente de Recursos Humanos da Volks, João Rached. "Será nosso último round; se a empresa não apresentar proposta melhor, não teremos outra alternativa a não ser a greve", diz o sindicalista. A proposta para Taubaté, onde o acordo de estabilidade vence em fevereiro, é de afastamento dos trabalhadores e, depois a transferência para o centro de treinamento, mas com pagamento de no máximo R$ 1.112. "Na prática representa demissão e transferência com salários menores, pois a média na fábrica é de R$ 1,6 mil", reclama Oliveira. Segundo ele, nas últimas semanas o número de faltas dobrou. Antes, a média diária era de 150 funcionários, número que passou para 300, de um total de 6,5 mil. A Ford também vai abrir um PDV na próxima semana em São Bernardo, onde emprega 4 mil pessoas, mas não divulgou números. A empresa vem reduzindo seu quadro no mundo todo. No último PDV aberto em novembro no ABC, houve 32 adesões. Os funcionários têm estabilidade até março de 2006.