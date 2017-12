Funcionários da Volks interditam Via Anchieta Cerca de seis mil funcionários da Volkswagen realizaram na manhã de hoje uma passeata na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, como protesto contra o programa de demissão da empresa. Por volta das 8h30 eles saíram da fábrica em direção ao Centro do município e às 9 horas o grupo passava pela via Anchieta, interditando totalmente a via, na altura do KM 23, na pista marginal norte, sentido capital. Segundo a Ecovias, empresa que administra a rodovia, os veículos foram desviados para a pista central e o tráfego ficou lento somente no local. Greve em 3 fábricas Cerca de 20 mil trabalhadores deveriam cruzar os braços em três fábricas da marca em protesto contra o anúncio de demissões no Brasil a partir de novembro. Está programado o corte de quase 6 mil postos de trabalho até 2008, sendo que 3 mil trabalhadores devem sair já no final deste ano. O protesto interrompe por 24 horas a produção das fábricas de São Bernardo do Campo, Taubaté e São José dos Pinhais (PR), sendo que há a possibilidade de paralisações menores também em São Carlos e em Resende (RJ). Não bastasse isso, os líderes metalúrgicos não descartam a decretação de greve por tempo indeterminado como forma de pressionar a empresa a cancelar as demissões. A Volkswagen não quis se manifestar sobre o assunto