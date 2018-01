Funcionários do banco da Amazônia fazem greve de 24 horas Os funcionários do Banco da Amazônia (Basa) iniciaram nesta terça-feira uma greve de 24 horas em todo o País. O motivo é a falta de acordo entre funcionários e direção da instituição para o acordo salarial. O banco propõe reajuste de 2% e os funcionários reivindicam, no mínimo, reposição de 5%. No Pará, Acre, Roraima e Rondônia, a paralisação é total, segundo a presidente do Sindicato dos Bancários do PA/AP, Vera Paoloni. Ela disse que o movimento teve adesão total nas localidades onde foi aprovada a paralisação de 24 horas. No início da noite de hoje, os funcionários do Basa farão nova avaliação do movimento para discutir se a greve terá continuidade. O Basa possui cerca de 2,5 mil funcionários em todo o País.