Funcionários do Banco Mundial querem saída de Wolfowitz A liderança de Paul Wolfowitz no Banco Mundial sofreu mais um golpe nesta sexta-feira, 26, depois que mais de 40 funcionários da instituição declararam que a credibilidade da política anticorrupção foi afetada pelo escândalo que atinge o ex-número dois do Pentágono. ?Estamos profundamente preocupados com o impacto da atual crise na credibilidade e autoridade do banco para falar em anticorrupção com governos, grupos não-governamentais e doadores?, diz a carta. Wolfowitz protagoniza um escândalo de nepotismo por ter aprovado um generoso aumento salarial para sua namorada, a cidadã britânica de origem libanesa Shaha Ali Riza. A carta foi assinada por funcionários com boa reputação no Banco Mundial, como Daniel Kaufmann, economista chileno que insistiu durante anos em que a redução da corrupção e a boa administração são necessárias para combater a pobreza. ?Kaufmann foi pioneiro na elaboração de indicadores de boa governança, que permitem aos países verificar a eficácia de seus esforços?, disse Colin Bradford, analista do centro de estudos Brookings Institution e assessor de desenvolvimento durante a presidência de Bill Clinton nos EUA. A carta dos profissionais deixa claro que a credibilidade dos funcionários anticorrupção ?está abalada? diante dos clientes, que questionam se o banco pratica o que prega. Os signatários concluem que, na atual situação, não é possível aplicar a estratégia de boa governança e anticorrupção do banco com credibilidade. Plano anticorrupção A estratégia é, em parte, obra de Wolfowitz. Logo que chegou ao Banco Mundial, o presidente disse que a corrupção é ?a pior ameaça para a democracia desde o comunismo? e prometeu que a guerra contra a má administração de capitais seria um de seus objetivos. O plano anticorrupção - que incluiu o congelamento de empréstimos milionários a diversos países - provocou tensões com o Conselho Executivo e desencadeou um processo de consultas com mais de 3 mil pessoas em 50 países antes da aprovação definitiva pelo conselho. Para Bradford, o fato de Wolfowitz ter feito da campanha anticorrupção a marca de seu mandato transforma sua continuidade no cargo simplesmente ?absurda?. O analista acredita que a renúncia de Wolfowitz é iminente e pode acontecer na próxima semana. Em uma tentativa de manter o posto, o ex-subsecretário de Defesa dos EUA deve comparecer segunda-feira ao Conselho Executivo, integrado por 24 diretores que representam os 185 membros do Banco Mundial.