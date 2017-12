Funcionários do Banco Santos querem negociar com interventor Um assistente do interventor do Banco Santos, Vanio Aguiar, deve receber hoje uma comissão de funcionários do banco. O grupo fez protesto na porta da instituição reivindicando uma negociação formal com o interventor. Segundo a diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Maria do Carmo, foi o próprio interventor quem sugeriu, quando o Banco Central interveio no Banco Santos, que os funcionários formassem um comitê para negociar com ele. Há cerca de 15 dias, os funcionários mandaram uma lista de reivindicações, mas até o momento não obtiveram nenhuma resposta do interventor. A principal reivindicação dos funcionários é a reintegração dos trabalhadores que foram retirados do quadro do banco no fim do ano passado. Segundo Maria do Carmo, a maior parte dos funcionários da instituição foi transferida para outras empresas do grupo em dezembro de 2003. Agora, apenas 320 dos 800 funcionários permanecem na instituição. O problema, segundo a sindicalista, é que o BC só se responsabiliza pelos funcionários do banco. Os funcionários esperam receber amanhã os salários que ficaram bloqueados nas contas-correntes no dia da intervenção pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).