Funcionários do BB e CEF fazem passeata no Centro de SP Os bancários do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF) realizam,nesta tarde, uma passeata na região central de São Paulo. O movimento é uma das ações que a categoria tem realizado na tentativa de conseguir que as duas instituições financeiras cumpram a Convenção Coletiva dos bancários e, desta maneira, concedam reajustes aos funcionários semelhantes aos obtidos pelos trabalhadores dos bancos do setor privado. Os funcionários do Banco do Brasil estão em greve deste terça-feira. Na capital paulista, a adesão, no terceiro dia de paralisação, é de 90%, segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo. De acordo com a entidade, 128 agências estão fechadas na capital paulista. Ainda nesta quinta-feira, às 17 horas, os trabalhadores do BB realizam nova assembléia para definir se continuam em greve. CEF Os funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF), em São Paulo, decidiram entrar em greve na noite de ontem. Levantamento preliminar feito pelo Sindicato dos Bancários mostra que pelo menos 50 das 180 agências da CEF no município estão com as atividades paradas. Além de São Paulo, os bancários das duas instituições estão em greve em vários Estados. A assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários informou que a direção dos dois bancos está negociando com a categoria desde ontem, mas até o início da tarde de hoje não havia chegado a um acordo. Os funcionários da CEF na capital paulista têm nova assembléia marcada para às 18 horas de hoje.