Funcionários do BB e CEF reúnem-se em assembléia à noite Os funcionários do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF) realizarão às 19 horas de hoje uma assembléia geral convocada pelo Sindicato dos Bancários de Brasília. O objetivo é decidir o que fazer amanhã, quando o Tribunal Superior do Trabalho (TST) julgará o dissídio coletivo dos empregados das duas instituições financeiras. Apesar de ainda não ter fechado uma posição, a direção do Sindicato dos Bancários de Brasília tende a apresentar na assembléia de hoje uma proposta de realização de manifestações durante todo o dia de amanhã sem a necessidade de paralisação dos trabalhos.