Funcionários do BB querem FGTS na venda de ações A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb) divulgou nota à imprensa defendendo a utilização do FGTS na compra das ações do banco que serão vendidas pela União. A Anabb quer também que o governo garanta aos funcionários do banco a aquisição de ações em condições facilitadas, com desconto e parcelamento para pagamento. Para a Anabb, o anúncio da venda de no mínimo 16,3% do capital total do BB pode facilitar o acesso dos funcionários a um assento no Conselho de Administração da instituição. Segundo a nota, a venda das ações vai impulsionar o seu valor no mercado, que, para a Anabb está ainda abaixo do adequado. "Mais valorizadas, as ações tornam-se mais atrativas, num círculo virtuoso que vai possibilitar inclusive futuros processos de capitalização que permitirão ao BB maiores condições para disputar um mercado cada vez mais competitivo", diz a nota da Anabb, manifestando apoio à decisão do governo de vender as ações. Para a Anabb, a maior negociação das ações do BB no mercado deve garantir uma atenção maior da sociedade sobre a condução do banco, permitindo um "incremento da transparência administrativa." "A venda implica ainda uma saudável democratização da empresa. O BB não será apenas o maior banco do sistema financeiro nacional, mas cada vez mais o banco dos brasileiros", afirma o texto.