Funcionários do BC anunciam greve de 24 horas Os funcionários do Banco Central (BC) em Brasília decidiram há pouco realizar amanhã uma greve de 24 horas. O objetivo é protestar contra o não cumprimento de acordo fechado em outubro do ano passado. Pelo acordo, os servidores do banco teriam aumento salarial de 6% em janeiro deste ano e de mais 4% em junho. "O problema é que o governo roeu a corda e não pagou o aumento prometido", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC em Brasília, Paulo Calovi. O governo já informou aos representantes sindicais dos funcionários do BC que o pagamento não ocorreu devido a atraso na votação do Orçamento da União para este ano pelo Congresso Nacional.