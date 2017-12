Funcionários do BC decidem por fim da greve Os funcionários do Banco Central (BC) de Brasília decidiram no final da tarde de hoje encerrar a greve iniciada no último dia 16. O final do movimento foi provocado pela publicação hoje no Diário Oficial da União de Medida Provisória (MP) que garante o pagamento do reajuste de 10% acertado no ano passado. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal) em Brasília, Paulo Calovi, disse que a mesma decisão pelo fim do movimento foi tomada em todas as cidades onde há representação do banco. Com as decisões, os trabalhadores do BC retornam amanhã ao trabalho.