Funcionários do BC decidem por greve de 48 horas Os funcionários do Banco Central (BC) em Brasília decidiram no final da tarde desta terça-feira realizar uma greve de 48 horas a partir de amanhã. A nova paralisação visa protestar contra a decisão do governo de não cumprir o acordo do ano passado e pagar um reajuste salarial de 6% já em janeiro último. "A decisão foi tomada a despeito da proposta do comando sindical", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), Paulo Calovi. Em vez da greve, o comando queria esperar até o próximo dia 20. "Seria o prazo para a Casa Civil enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei com a proposta do aumento salarial", disse Calovi. A mesma decisão de fazer paralisação de 48 horas, segundo o presidente do Sinal, foi tomada pelos funcionários do BC em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. "Temos indicativos de que Belo Horizonte fará a mesma coisa", disse. Na semana passada, os servidores do banco já haviam realizado paralisação de 24 horas.