Funcionários do BC decidem se haverá nova greve Os funcionários do Banco Central (BC) farão assembléia às 14h30min desta quarta-feira para avaliar a possibilidade de fazer uma greve de 24 horas na próxima quinta ou, até mesmo, iniciar uma paralisação por tempo indeterminado. Os servidores querem que o governo cumpra o acordo fechado no ano passado, que garantia um reajuste de 7,5% em fevereiro e de 3,5% em junho para a categoria. O aumento acordado havia posto fim a uma paralisação de 33 dias, a mais longa da história do funcionalismo do BC.