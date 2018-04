Funcionários do BC entram em greve por reajuste salarial Funcionários do Banco Central entrarão em greve, em todo o país, a partir desta quarta-feira, 11, por tempo indeterminado, reivindicando recomposição salarial. Durante o primeiro dia de paralisação, o Sindicato dos Funcionários do Banco Central (SINAL) - Regional Rio de Janeiro - organiza duas ações sociais: a doação de sangue dos servidores cariocas e o recolhimento de alimentos não perecíveis que serão entregues ao INCA - Instituto Nacional do Câncer. A categoria se mobiliza pela recuperação da curva salarial histórica em relação às carreiras congêneres do poder Executivo, como os auditores da Receita Federal e os analistas da Comissão de Valores Moneários. O presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central - Regional Rio de Janeiro - Sérgio Belsito, explicou que os reajustes diferenciados que o governo federal concedeu a algumas categorias do serviço público provocou o rebaixamento da carreira do BC. Belsito disse ainda que enquanto o corpo funcional do BC teve uma recomposição de 10%, índice que se referia à campanha salarial de 2005, as demais categorias receberam um aumento de cerca de 30% referentes a 2006. "Essa desproporção criou uma distorção no quadro geral do funcionalismo tão severa, que jogou os funcionários do BC do segundo para 19º lugar entre as carreiras do Executivo".