Funcionários do BC entram no segundo dia de greve Os funcionários do Banco Central (BC) entram nesta quarta-feira, 18, no segundo dia da greve de 72 horas iniciada na terça. Para reforçar o movimento, o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos (Sindsep), José Lourenço, disse que o movimento discutirá nesta quarta a possibilidade de intensificar o trabalho de convencimento dos servidores da instituição que ainda não aderiram à greve e até mesmo de visitantes do BC. "Não se trata de impedir a entrada de ninguém no banco. O direito de ir e vir é sagrado. Mas será um esforço de convencimento para que os visitantes não venham ao banco num momento de greve", explicou. Na terça, a paralisação teve uma adesão estimada pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal) entre 85% e 90% em todo o País. Para a direção da autoridade monetária, a greve teve o apoio de apenas 44,81% dos servidores da instituição em seu primeiro dia. A principal reivindicação da categoria é conseguir uma equiparação salarial com os auditores da Receita Federal, o que seria algo em torno de 20% a 30% de reajuste.