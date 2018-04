Funcionários do BC entram no terceiro dia de greve Os funcionários do Banco Central (BC) entram nesta quinta-feira, 19, no terceiro e último dia da greve de 72 horas iniciada na última terça, 17. Em reunião realizada na noite de quarta, o diretor de Administração do BC, Antonio Gustavo Matos do Vale, informou aos representantes sindicais dos empregados do banco que o governo apresentará uma proposta de recomposição salarial na quarta-feira da próxima semana. "Até lá, não faz sentido decidirmos entrar em greve por tempo indeterminado. Vamos aguardar a apresentação da proposta antes de tomarmos uma decisão neste sentido", disse o presidente do Sindicato dos Técnicos do BC (Sintbacen), Antonio Maranhão. A principal reivindicação dos servidores do BC é conseguir uma equiparação salarial com os auditores da Receita Federal.