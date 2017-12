Funcionários do BC farão paralisações diárias de 3 horas Os funcionários do Banco Central em Brasília decidiram, em assembléia, realizar paralisações diárias das 9h ao meio-dia. A decisão, entretanto, conta com apoio de uma minoria dos servidores, já que boa parte dos dois mil funcionários do BC na capital federal não participa da reunião, que ainda acontece na entrada do edifício-sede do BC. Estão sendo discutidas outras três propostas: a realização de piquetes, debates diários e mobilizações no Congresso Nacional. Os funcionários defendem um ajuste no Plano de Cargos e Salários (PCS) da instituição e a retirada da proposta de reforma da Previdência do Congresso.