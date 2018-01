Funcionários do BC fazem assembléia por reajuste salarial Os funcionários do Banco Central (BC) em Brasília fazem hoje uma assembléia em frente ao edifício-sede do banco. Na quarta-feira da semana passada, os empregados do BC já realizaram uma paralisação de 24 horas em protesto contra o não pagamento do reajuste salarial acertado em outubro do ano passado. Pelo acordo, o BC daria um aumento de 6% em janeiro deste ano e de mais 4% em junho. O problema é que a folha de pagamento do primeiro mês de 2006 foi rodada sem a inclusão do reajuste negociado no ano passado e que pôs fim a uma greve de 33 dias. Durante a assembléia, os servidores do BC ouvirão um relato de seus representantes sindicais de reunião realizada no início da tarde de hoje com o presidente do banco, Henrique Meirelles.