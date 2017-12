Funcionários do BC fazem greve de 24 horas Funcionários do Banco Central, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte realizam nesta quinta-feira uma greve de 24 horas. Até o momento, a paralisação é parcial. Em Curitiba, Porto Alegre, Recife, e Salvador haverá assembléias com membros do sindicato para decidir se a medida também será tomada. O motivo alegado pelos grevistas é a falta de reajuste salarial, como programado pelo acordo firmado com o governo em outubro do ano passado. Os bancários do BC montaram o seguinte calendário de paralisações: uma de 24 horas nesta quinta; outra de 48 horas nos dias 10 e 11 deste mês; uma de 72 horas entre os dias 16, 17 e 18. Por fim, a partir do dia 23 será feita uma greve por tempo indeterminado. As paralisações marcadas serão precedidas de assembléia para ratificação.