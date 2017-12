Funcionários do BC fazem manifestação em Brasília Funcionários do Banco Central iniciaram, antes das 10 horas desta quarta-feira, em Brasília, manifestação pedindo cumprimento de acordo salarial, por meio de edição de medida provisória, com reajuste de 10% à categoria. O aumento havia sido acordado com o governo federal ano passado. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC, havia entre 300 e 400 pessoas concentradas em frente ao prédio da instituição na capital federal. Os manifestantes saíram em marcha, a partir das 10 horas, rumo à Catedral, de onde seguirão ao Palácio do Planalto, onde está prevista a entrega de uma carta ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.