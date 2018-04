Funcionários do BC fazem nova paralisação na quarta-feira Os funcionários do Banco Central (BC) promovem na quarta-feira, 25, nova paralisação de 24 horas. Esta é a quarta vez que a categoria cruza os braços desde que iniciou sua campanha para equiparação salarial, no dia 28 março. A paralisação já foi aprovada pelas Regionais de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. O presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, Daro Marcos Piffer, disse que os salários dos funcionários do BC têm uma defasagem de até 30% em relação aos dos servidores de outros órgãos e instituições do Executivo federal. "Amanhã (quarta), às 17h, o Ministério do Planejamento vai apresentar uma proposta para a categoria", afirmou.