Funcionários do BC iniciam amanhã greve de dois dias Os funcionários do Banco Central (BC) em todo o Brasil iniciarão amanhã uma paralisação de 48 horas. Em campanha salarial, os servidores do banco reivindicam a reabertura das negociações com o Ministério do Planejamento e a direção do banco. Na semana passada, o empregados do BC já haviam feito uma greve de 24 horas com o mesmo objetivo.