Funcionários do BC paralisam atividades amanhã, anuncia sindicato Os funcionários do Banco Central devem paralisar suas atividades amanhã por 24 horas. A paralisação é nacional, segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC, o Sinal, e faz parte da campanha salarial da categoria, para exigir do governo a retomada imediata da negociação de suas reivindicações salariais. O próprio Sinal admite que a paralisação poderá causar prejuízo ao funcionamento do sistema financeiro, pois são os funcionários do BC os responsáveis pelo controle das reservas internacionais, distribuição de dinheiro aos bancos, atendimento ao público e pelo registro e acompanhamento das operações de mercado aberto e dos títulos públicos. A categoria apresentou pauta de reivindicações há três meses em que solicita um reajuste de 57,64%, índice referente à inflação acumulada de junho de 1998 a 2002, mais reposição de 15% do período de 2003 a 2004, com o que receberam os servidores do Congresso Nacional.