Funcionários do BC páram às 14h em SP Os funcionários do Banco Central iniciaram operação padrão hoje e devem paralisar suas atividades por quatro horas a partir das 14 horas. O presidente regional do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), Daro Piffer, disse que haverá mobilizações específicas em todas as unidades do BC para discutir o plano de cargos de salários e a reforma da Previdência. Em São Paulo, uma assembléia marcada para às 14 horas de hoje vai debater o PCS (plano de cargos de salários) e a retomada das negociações por reajuste salarial. Segundo ele, os funcionários do Banco Central estão recebendo até 50% a menos do que em cargos similares (fiscais de renda e do INSS) na Receita Federal e no Ministério da Previdência. De acordo com Piffer, o último reajuste foi de 4%, ocorrido em 2000. No próximo dia 2 de julho está previsto um ato contra a reforma previdenciária a partir das 14 horas. O presidente do BC, Henrique Meirelles, está em São Paulo e, segundo sua assessoria de imprensa, pretende manter expediente interno na sede regional da instituição, na Av. Paulista.