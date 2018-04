Funcionários do BC param por 72 horas a partir desta terça Os servidores do Banco Central (BC) de Brasília ratificaram nesta segunda-feira, 16, a decisão tomada na semana passada de realizar uma greve de 72 horas a partir de terça. A paralisação, de acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos do BC (Sintbacen), Antonio Maranhão, não deverá prejudicar a realização da reunião desta terça e quarta-feira do Comitê de Política Monetária (Copom). "O Copom conta mais com a participação de pessoas que ocupam cargos de chefia. Estas pessoas, normalmente, não participam das greves", disse. Mesmo assim, os servidores do banco prometem fazer às 9 horas de terça uma manifestação em frente ao edifício-sede da autoridade monetária, em Brasília. "O que podemos fazer é criar constrangimentos", disse. Os funcionários do BC estão reivindicando uma equiparação salarial com os auditores da Receita Federal.