Funcionários do BC podem entrar em greve Os funcionários do Banco Central em São Paulo, Rio de Janeiro e outros Estados, com exceção de Belo Horizonte e Brasília, estarão em greve hoje. Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Sergio Belsito, o meio circulante do BC deverá paralisar no Rio de Janeiro, onde Belsito crê que a adesão será de quase 100%. "Nos outros Estados a adesão será grande. Em Brasília e Belo Horizonte ocorrerão assembléias pela manhã para decidir sobre participação na greve", disse Belsito. A categoria protesta contra a falta de uma política de cargos e salários no BC, pontos que vem sendo negociados há tempos, sem avanços.