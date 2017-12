Funcionários do BC podem entrar em greve nesta segunda Os funcionários do Banco Central podem entrar em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira. A paralisação é em defesa do cumprimento pelo governo federal do acordo fechado em outubro de 2005, que previa um reajuste salarial de 6% para os servidores. Em São Paulo, a categoria realizará, ainda nesta segunda-feira, assembléia para discutir os rumos do movimento.