Funcionários do BC rejeitam proposta do governo Os funcionários do Banco Central (BC) rejeitaram em assembléia, realizada no final da tarde desta quinta-feira, 26, a proposta de recomposição salarial apresentada pelo governo na noite de quarta. Pela proposta, os servidores do banco teriam reajustes salariais de aproximadamente 9% parcelados nos meses de janeiro e julho de 2008 e em janeiro de 2009. Com isso, o presidente do Sindicato Nacional do Técnicos do BC (Sintbacen), Antonio Maranhão, disse que os vencimentos dos servidores do banco passariam a ficar mais próximos dos empregados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e dos servidores do grupo de gestão do Ministério do Planejamento. Em resposta à iniciativa do governo, os representantes sindicais dos funcionários do BC apresentaram uma contraproposta. Pelos termos da contraproposta, os reajustes de 9% seriam retroativos a julho de 2006 e janeiro deste ano. Além disso, haveria outro aumento de 9% neste mês. Diante do impasse, a assembléia dos servidores do BC decidiu esperar a apresentação de uma nova proposta do governo até o dia 2 de maio. Se não houver mudança na proposta, os servidores poderão decidir por realizar uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 4. "Faremos uma assembléia para discutir a questão na manhã do dia 3 de maio", disse.